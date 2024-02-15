Интенсивное движение транспорта зафиксировали на ТТК 15 февраля

В четверг, 15 февраля, интенсивное движение транспорта зафиксировали на внутренней стороне ТТК в районе Автозаводской улицы, на Волгоградском проспекте и Ярославском шоссе по направлению в центр. Однако на дальнейшее движение могут повлиять погодные условия и мелкие ДТП.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения движения в центральной части города, ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Щелковском шоссе по направлению в область. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.