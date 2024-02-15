Прием заявок на участие в конкурсе "Золотой колос" завершился в Москве

В Москве завершился прием заявок на участие в конкурсе "Золотой колос". Он посвящен развитию ВДНХ.

Участникам предстоит разработать концепцию благоустройства территории выставки: сформировать пешеходные маршруты, предложить идеи по искусственному освещению, арт-объектам и озеленению. Подготовить работы нужно до конца мая, а торжественное оглашение результатов состоится летом на ВДНХ. Победители получат денежные призы.

Всего в 2024 году участниками конкурса станут около 500 человек. Заявки поступили из 52 регионов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.