15 февраля, 07:30Город
Прием заявок на участие в конкурсе "Золотой колос" завершился в Москве
В Москве завершился прием заявок на участие в конкурсе "Золотой колос". Он посвящен развитию ВДНХ.
Участникам предстоит разработать концепцию благоустройства территории выставки: сформировать пешеходные маршруты, предложить идеи по искусственному освещению, арт-объектам и озеленению. Подготовить работы нужно до конца мая, а торжественное оглашение результатов состоится летом на ВДНХ. Победители получат денежные призы.
Всего в 2024 году участниками конкурса станут около 500 человек. Заявки поступили из 52 регионов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.