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15 февраля, 07:30

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Прием заявок на участие в конкурсе "Золотой колос" завершился в Москве

Прием заявок на участие в конкурсе "Золотой колос" завершился в Москве

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В Москве завершился прием заявок на участие в конкурсе "Золотой колос". Он посвящен развитию ВДНХ.

Участникам предстоит разработать концепцию благоустройства территории выставки: сформировать пешеходные маршруты, предложить идеи по искусственному освещению, арт-объектам и озеленению. Подготовить работы нужно до конца мая, а торжественное оглашение результатов состоится летом на ВДНХ. Победители получат денежные призы.

Всего в 2024 году участниками конкурса станут около 500 человек. Заявки поступили из 52 регионов России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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