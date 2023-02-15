Началась облицовка светодинамического фонтана в музее-заповеднике "Царицыно"

Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к облицовке чаши фонтана в музее-заповеднике "Царицыно". О новом этапе капремонта сообщил заммэра Петр Бирюков.

Музыкальный светодинамический фонтан является одной из самых известных достопримечательностей столицы. После ремонта качество его работы улучшится, добавятся новые эффекты игры струй, звука и цвета.

На текущем этапе выполняются работы по замене внутренних систем. Капремонт планируется завершить весной этого года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.