11:00Экономика
Москва выделила гранты малым и средним предприятиям на покупку оборудования
Москва выделила бизнесу 1,4 миллиарда рублей на покупку оборудования. Высокотехнологичные малые и средние предприятия получили гранты. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, теперь эти компании открывают новые производственные линии и увеличивают объемы своей продукции.
Наиболее востребованным грант оказался среди микропредприятий. Например, поддержку получили производители систем очистки воды, компактных городских велосипедов, комплектующих для горнодобывающей промышленности.
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