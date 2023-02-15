Москва выделила гранты малым и средним предприятиям на покупку оборудования

Москва выделила бизнесу 1,4 миллиарда рублей на покупку оборудования. Высокотехнологичные малые и средние предприятия получили гранты. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, теперь эти компании открывают новые производственные линии и увеличивают объемы своей продукции.

Наиболее востребованным грант оказался среди микропредприятий. Например, поддержку получили производители систем очистки воды, компактных городских велосипедов, комплектующих для горнодобывающей промышленности.

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