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Экономика

Москва выделила гранты малым и средним предприятиям на покупку оборудования

Москва выделила гранты малым и средним предприятиям на покупку оборудования

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Москва выделила бизнесу 1,4 миллиарда рублей на покупку оборудования. Высокотехнологичные малые и средние предприятия получили гранты. Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, теперь эти компании открывают новые производственные линии и увеличивают объемы своей продукции.

Наиболее востребованным грант оказался среди микропредприятий. Например, поддержку получили производители систем очистки воды, компактных городских велосипедов, комплектующих для горнодобывающей промышленности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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