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Москвичам рассказали о строительстве новых электродепо "Южное" и "Братеево"

Москвичам рассказали о строительстве новых электродепо "Южное" и "Братеево"

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Новое электродепо "Южное" позволит запускать современные поезда в 2024 году. После ввода в эксплуатацию оно возьмет на себя функции по обслуживанию составов на Замоскворецкой линии метро, а депо "Братеево" будет перепрофилировано в крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро.

На данный момент объекты готовы на 39%. Работы ведутся параллельно на всех основных зданиях и сооружениях депо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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