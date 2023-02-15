Москвичам рассказали о строительстве новых электродепо "Южное" и "Братеево"

Новое электродепо "Южное" позволит запускать современные поезда в 2024 году. После ввода в эксплуатацию оно возьмет на себя функции по обслуживанию составов на Замоскворецкой линии метро, а депо "Братеево" будет перепрофилировано в крупнейший в России комплекс по ремонту вагонов метро.

На данный момент объекты готовы на 39%. Работы ведутся параллельно на всех основных зданиях и сооружениях депо. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.