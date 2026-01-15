Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Около станции метро "Лианозово" появились 3 подземных пешеходных перехода, сообщил Сергей Собянин. Теперь есть прямой путь до платформы МЦД-1, а через тоннель – до метро. После открытия переходов ежедневные маршруты жителей нескольких районов стали комфортнее.

"В столице продолжается активная работа по редевелопменту промзон основного ресурса градостроительного развития Москвы в ее старых границах. Только в 2025 году после тщательного обследования десятков участков и оценки их градостроительного потенциала подготовлено и опубликовано 45 проектов КРТ в 34 промзонах 20 включенных в программу ранее и 14 новых", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В ближайшие 3 года за счет городского бюджета планируется построить 2 школы искусств. Современные здания возведут в Новомосковском и Северо-Западном административных округах.

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

