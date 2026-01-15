Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Около станции метро "Лианозово" появились 3 подземных пешеходных перехода, сообщил Сергей Собянин. Теперь есть прямой путь до платформы МЦД-1, а через тоннель – до метро. После открытия переходов ежедневные маршруты жителей нескольких районов стали комфортнее.

"В столице продолжается активная работа по редевелопменту промзон основного ресурса градостроительного развития Москвы в ее старых границах. Только в 2025 году после тщательного обследования десятков участков и оценки их градостроительного потенциала подготовлено и опубликовано 45 проектов КРТ в 34 промзонах 20 включенных в программу ранее и 14 новых", – рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В ближайшие 3 года за счет городского бюджета планируется построить 2 школы искусств. Современные здания возведут в Новомосковском и Северо-Западном административных округах.