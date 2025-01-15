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15 января, 09:45

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Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве подошел к концу

Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве подошел к концу

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Фестиваль "Путешествие в Рождество" завершился, но атмосфера праздника сохраняется. В Москве продолжают работать площадки проекта "Зима в Москве", где можно купить сувениры, сделать фотографии и попробовать праздничные блюда.

Например, на Тверской площади угощают блюдами, вдохновленными знаменитым кино, а на площади Революции готовят пончики по московскому рецепту 1974 года.

Адреса всех площадок можно найти на сайте проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Зима в Москве
городвидеоАнастасия Бородина
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