15 января, 09:45Город
Фестиваль "Путешествие в Рождество" в Москве подошел к концу
Фестиваль "Путешествие в Рождество" завершился, но атмосфера праздника сохраняется. В Москве продолжают работать площадки проекта "Зима в Москве", где можно купить сувениры, сделать фотографии и попробовать праздничные блюда.
Например, на Тверской площади угощают блюдами, вдохновленными знаменитым кино, а на площади Революции готовят пончики по московскому рецепту 1974 года.
Адреса всех площадок можно найти на сайте проекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.