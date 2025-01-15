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Новости

15 января, 13:30

Город

Москвичи смогут получать кешбэк при оплате счетов на портале mos.ru до 10 января 2026 года

Москвичи смогут получать кешбэк при оплате счетов на портале mos.ru до 10 января 2026 года

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Выгодную акцию по оплате счетов на портале mos.ru продлили в Москве. С ее помощью жители столицы могут проводить платежи через СБП без комиссии, а также получать кешбэк. Теперь экономить можно будет до 10 января 2026 года.

Чтобы воспользоваться акцией, нужно перейти в сервис "Мои платежи" на портале mos.ru, выбрать нужный счет и на этапе выбора способа оплаты отметить "Система быстрых платежей". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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