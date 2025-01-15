Москвичи смогут получать кешбэк при оплате счетов на портале mos.ru до 10 января 2026 года

Выгодную акцию по оплате счетов на портале mos.ru продлили в Москве. С ее помощью жители столицы могут проводить платежи через СБП без комиссии, а также получать кешбэк. Теперь экономить можно будет до 10 января 2026 года.

Чтобы воспользоваться акцией, нужно перейти в сервис "Мои платежи" на портале mos.ru, выбрать нужный счет и на этапе выбора способа оплаты отметить "Система быстрых платежей". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.