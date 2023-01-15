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В ТиНАО запустили участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

В ТиНАО запустили участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе

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Новая Москва стала еще доступнее. В ТиНАО запустили участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Боровского до Киевского шоссе.

Отмечается, что это позволит сформировать единую транспортную связь от Минского до Калужского шоссе. Новая магистраль станет дублером юго-западной и южной части МКАД.

Жители Ново-Переделкина, Солнцева и других прилегающих районов экономить в пути порядка 20 минут. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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