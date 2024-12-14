Два участка будут реорганизованы по программе КРТ в Бутырском районе. Они расположены возле станций метро "Фонвизинская" и "Бутырская", а также станции МЦД-3 Останкино, отметил заммэра столицы Владимир Ефимов.

Общая площадь участков превышает 2,5 гектара. На месте планируется возвести жилой квартал. В результате там появится более 96 тысяч квадратных метров недвижимости. Причем речь идет как о жилых, так и об общественно-деловых зданиях.

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