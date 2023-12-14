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Новости

14 декабря, 08:30

Город

Москвичам рассказали о строительных работах на некоторых трассах 14 декабря

Москвичам рассказали о строительных работах на некоторых трассах 14 декабря

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В Дептрансе столицы посоветовали водителям быть аккуратнее на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Во время снегопада там лучше держать дистанцию. Вечерний трафик прогнозируют на уровне 8–9 баллов.

По-прежнему из-за строительных работ затруднено движение на 14-м и 32-м километрах МКАД, а также на Дмитровском шоссе. Без задержек можно проехать по проспекту Маршала Жукова, МСД и Кутузовскому проспекту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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