Москвичам рассказали о строительных работах на некоторых трассах 14 декабря

В Дептрансе столицы посоветовали водителям быть аккуратнее на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Во время снегопада там лучше держать дистанцию. Вечерний трафик прогнозируют на уровне 8–9 баллов.

По-прежнему из-за строительных работ затруднено движение на 14-м и 32-м километрах МКАД, а также на Дмитровском шоссе. Без задержек можно проехать по проспекту Маршала Жукова, МСД и Кутузовскому проспекту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.