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14 декабря, 07:15

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Более 130 тыс человек задействованы в уборке снега в столице

Более 130 тыс человек задействованы в уборке снега в столице

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Городские службы готовы к снегопадам, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков. От снега чистят дороги, тротуары, дворовые территории, крыши жилых домов и офисных зданий. Особое внимание уделяют участкам рядом с метро, МЦК, подходам к остановкам, больницам, школам.

В уборке задействованы более 130 тысяч человек. Круглосуточно дежурят аварийно-восстановительные бригады. На дорогах для помощи водителям грузовиков организовано дежурство тягачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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