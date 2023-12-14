Более 130 тыс человек задействованы в уборке снега в столице

Городские службы готовы к снегопадам, рассказал заммэра столицы Петр Бирюков. От снега чистят дороги, тротуары, дворовые территории, крыши жилых домов и офисных зданий. Особое внимание уделяют участкам рядом с метро, МЦК, подходам к остановкам, больницам, школам.

В уборке задействованы более 130 тысяч человек. Круглосуточно дежурят аварийно-восстановительные бригады. На дорогах для помощи водителям грузовиков организовано дежурство тягачей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

