Ярмарка "Московское долголетие" пройдет с 15 по 18 декабря в Москве

Ярмарка "Московское долголетие" пройдет с 15 по 18 декабря в столичном Бауманском саду. Там можно будет купить вязанные вещи, картины, новогодние игрушки, декор для дома.

Изделия ручной работы получат в подарок все, кто сделает пожертвование на благотворительность. На ярмарке будут размещены специальные урны, а также QR-коды для безналичного перевода. Собранные средства направят в помощь тяжелобольным и раненым детям, в том числе из новых российский регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

