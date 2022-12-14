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14 декабря, 22:45

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Ярмарка "Московское долголетие" пройдет с 15 по 18 декабря в Москве

Ярмарка "Московское долголетие" пройдет с 15 по 18 декабря в Москве

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Ярмарка "Московское долголетие" пройдет с 15 по 18 декабря в столичном Бауманском саду. Там можно будет купить вязанные вещи, картины, новогодние игрушки, декор для дома.

Изделия ручной работы получат в подарок все, кто сделает пожертвование на благотворительность. На ярмарке будут размещены специальные урны, а также QR-коды для безналичного перевода. Собранные средства направят в помощь тяжелобольным и раненым детям, в том числе из новых российский регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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