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14 декабря, 21:15

Город

Около 80 тысяч человек вышли на уборку снега в Москве

Около 80 тысяч человек вышли на уборку снега в Москве

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Москвичам рассказали о работе коммунальных служб столицы вечером 14 декабря

Около 80 тысяч человек вышли на уборку снега в Москве. Коммунальщики расчищают дороги и тротуары, проводят противогололедную обработку.

Благодаря их работе общественный транспорт функционирует без сбоев. С четверга в столице начнется похолодание. К выходным столбики термометров днем будут опускаться до -6 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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((ДАРЬЯ ЕРМАКОВА, ведущая программы «Атмосфера»
00:49 Если говорить о том, что же будет дальше, то в четверг, в пятницу, субботу, воскресенье с каждым днём будет становиться всё холоднее. В четверг около -7° и днём, и ночью. В пятницу также около -6 -7°. К выходным так вообще ночью будет холодать до -10, а днём до минус как раз шести, -7. И снег просто практически каждый день будет сыпать с той или иной степенью интенсивности. Но именно среда - это пик для такой циклонической активности в Москве. ))


Подмосковье не отстает в борьбе со снегопадом. Как сообщил губернатор, для уборки дорог уже привлекли почти три с половиной тысячи рабочих.

городпогодавидеоМаксим Селиков
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