Новости часа: развитие кластеров является одним из приоритетных направлений в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Развитие производственных кластеров является одним из приоритетных направлений в Москве. Такое заявление сделали столичные власти.

Движение трамваев на Нагатинской улице восстановлено после задержки из-за машины на путях. Об этом сообщил Дептранс.

Криштиану Роналду тренируется на базе мадридского "Реала". Об этом рассказали в СМИ.