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Новости

14 декабря, 19:15

Спорт

Новости часа: развитие кластеров является одним из приоритетных направлений в Москве

Новости часа: развитие кластеров является одним из приоритетных направлений в Москве

Московский зоопарк опубликовал кадры с волками

"Жизнь в большом городе": сделано в Москве (косметика)

Новости часа: в АТОР сообщили о подорожании поездок в Турцию

ЦОДД призвал москвичей пересесть на городской транспорт из-за ситуации на дорогах

Трамваи двух маршрутов задержались на Нагатинской улице

Руководитель департамента городского имущества рассказал о перестройке 20 промзон

Москвичам рассказали о работе коммунальных служб столицы вечером 14 декабря

Москвичам показали дорожную ситуацию на Тверской заставе в Москве

Новости часа: в Москве начали чистить крыши после снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Развитие производственных кластеров является одним из приоритетных направлений в Москве. Такое заявление сделали столичные власти.

Движение трамваев на Нагатинской улице восстановлено после задержки из-за машины на путях. Об этом сообщил Дептранс.

Криштиану Роналду тренируется на базе мадридского "Реала". Об этом рассказали в СМИ.

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