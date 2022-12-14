14 декабря, 19:15Спорт
Новости часа: развитие кластеров является одним из приоритетных направлений в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Развитие производственных кластеров является одним из приоритетных направлений в Москве. Такое заявление сделали столичные власти.
Движение трамваев на Нагатинской улице восстановлено после задержки из-за машины на путях. Об этом сообщил Дептранс.
Криштиану Роналду тренируется на базе мадридского "Реала". Об этом рассказали в СМИ.
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