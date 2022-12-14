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Новости

14 декабря, 17:30

Город

Москвичам рассказали о работе коммунальных служб столицы вечером 14 декабря

Москвичам рассказали о работе коммунальных служб столицы вечером 14 декабря

Москвичам показали дорожную ситуацию на Тверской заставе в Москве

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Москвичам показали дорожную ситуацию в столице вечером 14 декабря

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Москвичам рассказали о дорожной обстановке в городе 14 декабря

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Новости часа: ЦОДД прокомментировал дорожную ситуацию в Москве 14 декабря

Столичных водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за ситуации на дорогах

В Москве с 13 декабря начался снегопад, из-за которого увеличилась загруженность дорог. Как сообщили синоптики, в ближайшие дни столица может перевыполнить декабрьский план по осадкам.

Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах. Дело в том, что в городе круглосуточно работает снегоуборочная техника. Подробнее о работе коммунальных служб столицы – в эфире телеканала Москва 24.

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