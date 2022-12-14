Москвичам рассказали о работе коммунальных служб столицы вечером 14 декабря

В Москве с 13 декабря начался снегопад, из-за которого увеличилась загруженность дорог. Как сообщили синоптики, в ближайшие дни столица может перевыполнить декабрьский план по осадкам.

Столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах. Дело в том, что в городе круглосуточно работает снегоуборочная техника. Подробнее о работе коммунальных служб столицы – в эфире телеканала Москва 24.