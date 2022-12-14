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Новости

14 декабря, 16:45

Общество

Новости часа: в Москве начали чистить крыши после снегопада

Новости часа: в Москве начали чистить крыши после снегопада

Москвичам показали дорожную ситуацию в столице вечером 14 декабря

Москвичам рассказали о текущей работе коммунальных служб столицы

Автобусы остановились около станции метро "Саларьево"

Москвичам рассказали о дорожной обстановке в городе 14 декабря

"Мой район": рынок "Левша". Молжаниновский район

Новости часа: ЦОДД прокомментировал дорожную ситуацию в Москве 14 декабря

Столичных водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за ситуации на дорогах

День экспедиций прошел в штаб-квартире Русского географического общества в Москве

"The City. Идем": столичные музеи городских служб

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начали чистить крыши после снегопада. Пешеходов попросили не заходить за ограждения. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Ситуация со свиным гриппом в РФ регулируемая, вирус чувствителен к лекарствам. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Спасатели потушили пожар в ЖК "Волга" в центре Москвы. Об этом рассказали в МЧС.

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