Новости часа: в Москве начали чистить крыши после снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве начали чистить крыши после снегопада. Пешеходов попросили не заходить за ограждения. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Ситуация со свиным гриппом в РФ регулируемая, вирус чувствителен к лекарствам. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Спасатели потушили пожар в ЖК "Волга" в центре Москвы. Об этом рассказали в МЧС.