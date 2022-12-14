Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14 декабря, 16:30

Город

Москвичам показали дорожную ситуацию в столице вечером 14 декабря

Москвичам показали дорожную ситуацию в столице вечером 14 декабря

Москвичам рассказали о текущей работе коммунальных служб столицы

Автобусы остановились около станции метро "Саларьево"

Москвичам рассказали о дорожной обстановке в городе 14 декабря

"Мой район": рынок "Левша". Молжаниновский район

Новости часа: ЦОДД прокомментировал дорожную ситуацию в Москве 14 декабря

Столичных водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за ситуации на дорогах

День экспедиций прошел в штаб-квартире Русского географического общества в Москве

"The City. Идем": столичные музеи городских служб

Грузовик с главной елкой России отправился в Москву

Дорожная ситуация осложнилась в столице: по данным специалистов ЦОДД, московский трафик достиг отметки в 9 баллов. Такая ситуация сложилась из-за погодных условий. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

На проспекте Андропова свободна только полоса общественного транспорта, на ТТК, в районе 1-го Кожуховского проезда, уже образовался затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтранспортвидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика