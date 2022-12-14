Москвичам показали дорожную ситуацию в столице вечером 14 декабря

Дорожная ситуация осложнилась в столице: по данным специалистов ЦОДД, московский трафик достиг отметки в 9 баллов. Такая ситуация сложилась из-за погодных условий. С помощью городских камер можно отследить, какая обстановка в данный момент в разных частях Москвы.

На проспекте Андропова свободна только полоса общественного транспорта, на ТТК, в районе 1-го Кожуховского проезда, уже образовался затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.