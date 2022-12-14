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Новости

14 декабря, 15:30

Происшествия

Новости часа: ЦОДД прокомментировал дорожную ситуацию в Москве 14 декабря

Новости часа: ЦОДД прокомментировал дорожную ситуацию в Москве 14 декабря

Столичных водителей призвали пересесть на городской транспорт из-за ситуации на дорогах

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Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦОДД прокомментировал дорожную ситуацию в столице к середине 14 декабря. Специалисты сообщили, что в городе стало меньше заторов, но водителям рекомендовали воспользоваться общественным транспортом.

СК выяснит причины аварии под Томском, где в машине скорой помощи погибли медики. Такое заявление сделало ведомство.

Первый регулярный авиарейс в Великий Устюг состоится 25 декабря. Об этом сообщил губернатор Вологодской области.

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городтранспортпогодапроисшествиярегионывидеоАлина Гилева
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