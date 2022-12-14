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14 декабря, 15:00

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День экспедиций прошел в штаб-квартире Русского географического общества в Москве

День экспедиций прошел в штаб-квартире Русского географического общества в Москве

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В штаб-квартире Русского географического общества прошел День экспедиций и туризма. Путешественники, ученые и туроператоры подвели итоги 2022 года, а также поделились планами на будущее.

Специалисты рассказали подробности работ в старинной цитадели Балтийска: исследования проходят в рамках долгосрочной экспедиции "Тайны Янтарного края". Также специалисты провели учет белых медведей в Арктике. Еще сделали научные открытия на Курилах и на дне реликтового озера с морской водой на острове Кильдин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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