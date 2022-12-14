День экспедиций прошел в штаб-квартире Русского географического общества в Москве

В штаб-квартире Русского географического общества прошел День экспедиций и туризма. Путешественники, ученые и туроператоры подвели итоги 2022 года, а также поделились планами на будущее.

Специалисты рассказали подробности работ в старинной цитадели Балтийска: исследования проходят в рамках долгосрочной экспедиции "Тайны Янтарного края". Также специалисты провели учет белых медведей в Арктике. Еще сделали научные открытия на Курилах и на дне реликтового озера с морской водой на острове Кильдин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.