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Общество

Новости часа: москвичей призвали закладывать больше времени на дорогу из-за снегопада

Новости часа: москвичей призвали закладывать больше времени на дорогу из-за снегопада

Столичные аэропорты призвали прибывать на рейсы заранее из-за снегопада

Пять столичных цифровых проектов отметили Премией Рунета

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах

"Цифра дня": 10 баллов

Новости часа: москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 212 километров

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские аэропорты просят пассажиров закладывать больше времени на дорогу из-за снегопада. Об этом сообщили пресс-службы.

Химкинский суд 14 декабря может решить вопрос об аресте подозреваемых по делу о пожаре в OBI. Об этом заявило следствие.

В Госдуме призвали возобновить проверки бизнеса из-за участившихся пожаров. Об этом рассказали депутаты.

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