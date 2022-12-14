Новости часа: москвичей призвали закладывать больше времени на дорогу из-за снегопада

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московские аэропорты просят пассажиров закладывать больше времени на дорогу из-за снегопада. Об этом сообщили пресс-службы.

Химкинский суд 14 декабря может решить вопрос об аресте подозреваемых по делу о пожаре в OBI. Об этом заявило следствие.

В Госдуме призвали возобновить проверки бизнеса из-за участившихся пожаров. Об этом рассказали депутаты.