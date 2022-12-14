Пять столичных цифровых проектов отметили Премией Рунета. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Премия присуждается за значительный вклад в развитие российского сегмента всемирной Сети. Наградой удостоили городской портал потребителя, онлайн-ресурс по поддержке локальных брендов "Сделано в Москве", тревел-шоу туристической платформы Russpass, сервис "Портфолио учащегося" в "Московской электронной школе". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.