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Пять столичных цифровых проектов отметили Премией Рунета

Пять столичных цифровых проектов отметили Премией Рунета

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах

"Цифра дня": 10 баллов

Новости часа: москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 212 километров

"Утро": в ЦОДД оценили трафик на дорогах столицы в 8 баллов

Выставка "Находки реставрации" впервые откроется в Москве – Сергунина

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 9 баллов

Дорожные затруднения возникли на МКАД из-за непогоды

"Утро": затор образовался на Ярославском шоссе

Пять столичных цифровых проектов отметили Премией Рунета. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Премия присуждается за значительный вклад в развитие российского сегмента всемирной Сети. Наградой удостоили городской портал потребителя, онлайн-ресурс по поддержке локальных брендов "Сделано в Москве", тревел-шоу туристической платформы Russpass, сервис "Портфолио учащегося" в "Московской электронной школе". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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