Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах

Специалисты ЦОДД оценили движение в Москве в 9 баллов. В связи с этим столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах.

Дело в том, что в городе будет работать снегоуборочная техника. Поэтому москвичей попросили выбрать другие способы передвижения, чтобы не затруднять проезд спецтехнике и не провоцировать еще большие заторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.