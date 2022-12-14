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Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах

Москвичей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах

"Цифра дня": 10 баллов

Новости часа: москвичей призвали пересесть на общественный транспорт из-за снегопада

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Специалисты ЦОДД оценили движение в Москве в 9 баллов. В связи с этим столичных водителей призвали пересесть на общественный транспорт в связи с ситуацией на дорогах.

Дело в том, что в городе будет работать снегоуборочная техника. Поэтому москвичей попросили выбрать другие способы передвижения, чтобы не затруднять проезд спецтехнике и не провоцировать еще большие заторы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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