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Выставка "Находки реставрации" впервые откроется в Москве – Сергунина

Выставка "Находки реставрации" впервые откроется в Москве – Сергунина

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В Москве впервые откроется выставка "Находки реставрации". С 15 декабря в стенах МАРХИ на неделю обоснуются экспонаты, которые обнаружили на объектах культурного наследия, сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Например, из исторических павильонов ВДНХ приехал горельеф “Праздничный Ленинград”. В коллекции – орден Ленина, который был частью еще одного павильона. Также покажут образцы стройматериалов Дома Наркомфина, подлинное дверное полотно с витражом дома Абрикосовых и колокольный язычок из храма Апостолов Петра и Павла в Новой Басманной слободе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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