Москвичам рассказали о ситуации с движением в городе из-за непогоды

Почти 30 авиарейсов задерживаются в столичных аэропортах, еще 10 вылетов из Москвы отменены. После ранее выпавших дождей город снова заметает. Из-за снегопада действует повышенный уровень опасности.

Водителям посоветовали не делать резких маневров на дороге или пересесть на общественный транспорт. На магистралях уже образовались заторы.

За сутки метеорологи обещают примерно четверть нормы осадков, свойственной для декабря. Местами сугробы подрастут до 15 сантиметров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.