Первую стартовую площадку включили в программу реновации в Алтуфьевском районе. Постановление подписал Сергей Собянин.

Она находится по адресу Алтуфьевское шоссе, владения 51 и 53. Ее площадь – почти 73 тысячи квадратных метров.