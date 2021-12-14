Главная ель страны скоро украсит Соборную площадь Кремля. Дерево уже выбрали в Щелковском районе, в ближайшее время его спилят.

Для дерева есть четкие параметры: от 25 метров высотой и не старше 120 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.