В Москве будет доступна бесплатная парковка во время новогодних праздников

В праздничные дни на всех уличных парковках столицы не придется платить за парковку. Даже стоянки в центре города будут доступны для всех. Единственное исключение – парковки со шлагбаумами.

А 9 января уличные парковки города будут работать по воскресному тарифу, то есть везде бесплатно, кроме парковок в центре с повышенным тарифом в 380 рублей.

Напомним, минимальная стоимость парковки в Москве – 40 рублей в час. Она действует на улицах за пределами Третьего транспортного кольца.

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