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14 ноября, 07:15

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В парках и скверах столицы завершились основные работы по благоустройству

В парках и скверах столицы завершились основные работы по благоустройству

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В Москве завершились основные работы по благоустройству в нескольких парках и скверах, что сделало их более привлекательными для прогулок. Эксперты туристического сервиса Russpass рекомендуют несколько мест для посещения.

Например, специалисты советуют посетить также парк "Усадьба Трубецких", в которой оборудованы специальные площадки для собак.

Директор дивизиона RUSSPASS Наталья Михейкина отметила, что сервис позволяет узнать об инфраструктуре парков и составить прогулочный маршрут.

Какие парки стоит посетить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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