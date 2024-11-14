В парках и скверах столицы завершились основные работы по благоустройству

В Москве завершились основные работы по благоустройству в нескольких парках и скверах, что сделало их более привлекательными для прогулок. Эксперты туристического сервиса Russpass рекомендуют несколько мест для посещения.

Например, специалисты советуют посетить также парк "Усадьба Трубецких", в которой оборудованы специальные площадки для собак.

Директор дивизиона RUSSPASS Наталья Михейкина отметила, что сервис позволяет узнать об инфраструктуре парков и составить прогулочный маршрут.

Какие парки стоит посетить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.