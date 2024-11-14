Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В столице начали проектировать новую дорогу, которая пройдет от Калужского шоссе до Саларьева. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Автотрасса длиной более 5 км соединит также Филимонковское и Новомихайловское шоссе.

"На участке площадью 28,58 гектара в районе Крючково запланировано строительство научно-производственного кластера. Он объединит разные предприятия и организации. Всего здесь будет возведено 338 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в комплексное развитие площадки оцениваются в 61,42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,4 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Южном Бутове идет строительство спорткомплекса "Максимум" площадью более 8,5 тысячи квадратных метров. В двухэтажном здании будут бассейны, ледовое поле, медицинские, административные и технические помещения.