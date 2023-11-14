Жителям столицы рассказали о программах занятий "Московского долголетия"

Для участников "Московского долголетия" открыта большая программа занятий на осенне-зимний сезон. В рамках проекта набираются больше 200 групп по истории страны, искусств, кинематографа и краеведению.

Кроме того, можно записаться на занятия по психологии, ландшафтному дизайну, IT, философии, иностранным языкам и другим дисциплинам на базе 20 вузов. А для любителей спорта подготовлены 50 различных активностей – от гимнастики до футбола и тенниса.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.