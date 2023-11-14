Церемония "100 дней до Игр будущего" началась на ВДНХ

На ВДНХ началась церемония "100 дней до Игр будущего". Она проходит на выставке "Россия".

"Игры будущего" – это первый международный турнир, в котором соревнования будут проходить сразу в двух измерениях: физическом и цифровом. Стало известно, что главный трофей этих игр отправится в тур по РФ с финальной точкой на космодроме Байконур.

Что еще происходит на выставке-форуме "Россия"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.