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14 ноября, 12:15

Спорт

Церемония "100 дней до Игр будущего" началась на ВДНХ

Церемония "100 дней до Игр будущего" началась на ВДНХ

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На ВДНХ началась церемония "100 дней до Игр будущего". Она проходит на выставке "Россия".

"Игры будущего" – это первый международный турнир, в котором соревнования будут проходить сразу в двух измерениях: физическом и цифровом. Стало известно, что главный трофей этих игр отправится в тур по РФ с финальной точкой на космодроме Байконур.

Что еще происходит на выставке-форуме "Россия"? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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