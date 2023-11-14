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14 ноября, 11:30

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Почти 400 проверок на строящихся дорогах провели с начала года в Москве

Почти 400 проверок на строящихся дорогах провели с начала года в Москве

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Почти 400 проверок на строящихся дорогах столицы провели с начала года. Специалисты контролируют, чтобы новые трассы и мосты создавали не только быстро, но и качественно, рассказали в комплексе градостроительной политики.

Они проводят целый комплекс исследований – оценивают долговечность покрытия и безопасность. На данный момент под надзором находится 127 строящихся объектов – это дороги, развязки, мосты и путепроводы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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