Почти 400 проверок на строящихся дорогах провели с начала года в Москве

Почти 400 проверок на строящихся дорогах столицы провели с начала года. Специалисты контролируют, чтобы новые трассы и мосты создавали не только быстро, но и качественно, рассказали в комплексе градостроительной политики.

Они проводят целый комплекс исследований – оценивают долговечность покрытия и безопасность. На данный момент под надзором находится 127 строящихся объектов – это дороги, развязки, мосты и путепроводы.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.