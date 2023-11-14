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14 ноября, 10:00

Город

Специалисты проверили около 80% газовых плит в столичных квартирах с начала 2023 года

Специалисты проверили около 80% газовых плит в столичных квартирах с начала 2023 года

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В квартирах москвичей с начала 2023 года проверили около 80% газовых плит. За 10 месяцев в рамках плановой инспекции специалисты оценили состояние около 1,5 миллиона плит. В целом в столице ими пользуются более 1,8 миллиона семей.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что ответственность за содержание оборудования лежит на собственнике или нанимателе квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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