Специалисты проверили около 80% газовых плит в столичных квартирах с начала 2023 года

В квартирах москвичей с начала 2023 года проверили около 80% газовых плит. За 10 месяцев в рамках плановой инспекции специалисты оценили состояние около 1,5 миллиона плит. В целом в столице ими пользуются более 1,8 миллиона семей.

В комплексе городского хозяйства напомнили, что ответственность за содержание оборудования лежит на собственнике или нанимателе квартиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.