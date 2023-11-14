Свыше 40 тыс москвичей зарегистрировались в приложении "Мой id"

Более 40 тысяч человек зарегистрировались в приложении "Мой id". Благодаря ему у жителей столицы всегда под рукой данные всех необходимых документов – от паспорта до читательского билета.

Как отметили в департаменте информационных технологий столицы, "Мой id" позволяет быстро делиться информацией с доверенными лицами, а также использовать цифровые версии некоторых документов для получения городских услуг. Всего для пользователя доступна загрузка 12 документов. Например, с помощью штрихкода СНИЛС можно получать госуслуги во всех центрах “Мои документы”.

Недавно в приложении появилась возможность предъявлять QR-коды поощрений с сайта "Миллион призов". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.