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14 ноября, 07:30

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Коммунальный флот Москвы подготовили к зиме

Коммунальный флот Москвы подготовили к зиме

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Столичные коммунальные суда завершили сезон работы. Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, специалисты комплекса городского хозяйства подготовили коммунальный флот к зиме.

Все суда законсервированы. В период навигации они ежедневно собирали мусор с водной поверхности Москвы-реки и судоходной части Яузы. Всего с апреля по октябрь было собрано около 600 тонн мусора, ликвидировано почти 100 загрязнений, со дна извлечено около 21 тысячи тонн песка и грунта.

До весны на всех судах проведут техобслуживание и при необходимости обновят оборудование. На незамерзающих участках акватории продолжат работать несколько быстроходных специализированных катеров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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