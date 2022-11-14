Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

14:30

Город

Новости часа: 15 водоемов реконструировали в Москве в 2022 году

Новости часа: 15 водоемов реконструировали в Москве в 2022 году

Новая дорога и мост через Яузу появятся на востоке столицы

Благоустройство детского парка завершили в Филях

Водонапорную башню в Коммунарке продают под жилую недвижимость

Новости часа: три гражданина РФ пострадали при теракте в Стамбуле

"Мой район. Обратная связь": арт-объект "Первое свидание" появился в сквере в Бибиреве

"Мой район. Обратная связь": новый парк появился вместо пустыря в поселении Роговском

"Мой район. Обратная связь": специалисты обустроили территорию школы № 2116

"Мой район. Обратная связь": завершилось благоустройство парка "Усадьба Богородицкое"

"Мой район. Обратная связь": бывший кинотеатр "Киргизия" открыли после реконструкции

Обстоятельства требуют присутствия Владимира Путина в России, поэтому он принял решение не лететь на саммит на Бали, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В 2022 году в Москве реконструировали 15 водоемов, проинформировал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дептранс рекомендует избегать поездок в районе закрытого участка Замоскворецкой линии метро в утренние и вечерние часы пик.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городблагоустройствовластьполитикатранспортвидеоНаиль ГубаевАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика