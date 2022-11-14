Новости часа: 15 водоемов реконструировали в Москве в 2022 году

Обстоятельства требуют присутствия Владимира Путина в России, поэтому он принял решение не лететь на саммит на Бали, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В 2022 году в Москве реконструировали 15 водоемов, проинформировал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дептранс рекомендует избегать поездок в районе закрытого участка Замоскворецкой линии метро в утренние и вечерние часы пик.

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