Новая дорога и мост через Яузу появятся на востоке столицы

На востоке столицы заканчивают строительство дороги и моста через Яузу. Они свяжут Краснобогатырскую улицу с проспектом Ветеранов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство ведут в рамках реконструкции Краснобогатырской улицы. После окончания работ специалисты планируют благоустроить территорию вдоль нового участка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.