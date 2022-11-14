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Новая дорога и мост через Яузу появятся на востоке столицы

Новая дорога и мост через Яузу появятся на востоке столицы

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На востоке столицы заканчивают строительство дороги и моста через Яузу. Они свяжут Краснобогатырскую улицу с проспектом Ветеранов. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Строительство ведут в рамках реконструкции Краснобогатырской улицы. После окончания работ специалисты планируют благоустроить территорию вдоль нового участка. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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