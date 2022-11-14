Водонапорную башню в Коммунарке продают под жилую недвижимость

Водонапорную башню в Коммунарке приняли решение продать под жилую недвижимость. Отмечается. что было принято решение не демонтировать сооружение во время строительства жилого комплекса.

Жилая площадь в башне составляет 150 квадратных метров, стоимость составляет порядка 9 миллионов рублей. Снаружи башня уже отремонтирована: там поменяли крышу, вставили пластиковые окна, побелили цоколь. Объект был построен в 1961 году.

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