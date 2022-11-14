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10:45

Город

"Утро": ЦОДД оценил московский трафик в 5 баллов

"Утро": ЦОДД оценил московский трафик в 5 баллов

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"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

ЦОДД оценил столичный трафик в 5 баллов. Утренний час пик закончился, однако в городе по-прежнему довольно плотное движение. Общая протяженность заторов составила 129 километров.

На шоссе Энтузиастов трудности в движении наблюдаются в сторону центра. Причиной затора являются работы по ремонту деформационных швов на Дангауэровоском путепроводе. Пробка растянулась на 3 километра и начинается от Главной аллеи. Время в пути составит более 30 минут.

Еще одно нестандартное затруднение в эти минуты на внешней стороне ТТК в районе Нижней Масловки. Здесь произошло столкновение двух легковых автомобилей. Участники заняли две полосы движения. Пробка растянулась на 4 километра и начинается от Рижской эстакады.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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