День открытых дверей состоится в столичных культурных учреждениях 19 ноября

В субботу, 19 ноября, для москвичей пройдут мастер-классы, лекции, экскурсии, театральные представления, игры и квесты. Об этом рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина. В этот раз к акции присоединятся более 230 культурных учреждений: библиотек и культурных центров.

Так, в библиотеке искусств имени Боголюбова проведут экскурсию по усадьбе Николая Третьякова. В доме культуры "Восход" покажут представление в технике песочной анимации. А в библиотеке Рождественского актеры представят "Маски" – постановку, которая стала лауреатом Всероссийского кинофестиваля позитивного кино.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

