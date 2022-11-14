В Марьине и Братееве возобновили работу теплосетей. Отключения продлились больше суток. В зону попали около 300 зданий, в том числе жилые дома, больница и несколько школ.

Отключения были нужны на время работ с участком теплосети в ходе реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей. Об этом сообщили в департаменте строительства столицы. Там объяснили, что выбрали дату отключения исходя из погодных условий, когда температура воздуха была выше 10 градусов.

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