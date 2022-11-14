Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

08:30

Город

В Марьине и Братееве возобновили работу теплосетей

В Марьине и Братееве возобновили работу теплосетей

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": в ЦОДД оценили московский трафик в 4 балла

"Утро": столичный трафик в утренние часы составил 2 балла

Каток на ВДНХ откроется 25 ноября

Телеканал Москва 24 рассказал о главных событиях последнего часа

В САО активно строят новые школы и детсады – Собянин

Работу теплосетей возобновили в Марьине и Братееве

Поисковый сезон "Вахта памяти" закрылся в Подмосковье

Собянин рассказал о благоустройстве территории перед Павелецким вокзалом

В Марьине и Братееве возобновили работу теплосетей. Отключения продлились больше суток. В зону попали около 300 зданий, в том числе жилые дома, больница и несколько школ.

Отключения были нужны на время работ с участком теплосети в ходе реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей. Об этом сообщили в департаменте строительства столицы. Там объяснили, что выбрали дату отключения исходя из погодных условий, когда температура воздуха была выше 10 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городЖКХвидеоИван ЛозовойКристина Курума
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика