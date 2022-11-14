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Каток на ВДНХ откроется 25 ноября

Каток на ВДНХ откроется 25 ноября

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Москвичи уже могут готовить коньки – самая большая ледовая площадка в городе на ВДНХ откроется 25 ноября. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Гости смогут прогуляться по ледовым дорожкам с иллюминацией. Одновременно каток сможет принять примерно 4,5 тысячи человек. Площадь покрытия составит более 20 тысяч квадратных метров, а вместе с инфраструктурой – больше 50 тысяч квадратных метров. Можно будет воспользоваться прокатом и заточкой снаряжения, согреться горячими напитками и перекусить.

Кстати, в этом сезоне обещают экскурсии на льду, а еще мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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