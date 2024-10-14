Акция "Московская музейная неделя" стартовала в столице

Попасть на любимую выставку в ближайшие несколько дней можно будет совершенно бесплатно – в столице стартовала "Московская музейная неделя".

15 октября откроется выставка "Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье" российского художника Павла Пепперштейна, на которой можно увидеть иллюстрации к двум книгам Льюса Кэррола.

Еще одна любопытная выставка – "Электроарт", над которой художник Николай Полисский работал целых 2 года.

16 октября можно будет заглянуть в галерею на Шаболовке, где стартует любопытная экспозиция "Музыка будущего". Выставка посвящена экспериментальной музыке всех жанров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.