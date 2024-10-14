Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 октября, 22:30

Культура

Акция "Московская музейная неделя" стартовала в столице

Акция "Московская музейная неделя" стартовала в столице

Международный экспортный форум "Сделано в России" прошел в Москве

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 14 октября

Акция "Московская музейная неделя" началась в столице

Новости градостроительного комплекса Москвы

В столице стартовала "Московская музейная неделя"

В Москве после реконструкции открыли пять детских поликлиник

Собянин: пять детских поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Москвичи отправили на переработку или утилизацию больше 2 тыс тонн ненужных вещей

В районе Хорошёво-Мнёвники построят центр подготовки футбольных команд

Попасть на любимую выставку в ближайшие несколько дней можно будет совершенно бесплатно – в столице стартовала "Московская музейная неделя".

15 октября откроется выставка "Алиса в Стране чудес и в Зазеркалье" российского художника Павла Пепперштейна, на которой можно увидеть иллюстрации к двум книгам Льюса Кэррола.

Еще одна любопытная выставка – "Электроарт", над которой художник Николай Полисский работал целых 2 года.

16 октября можно будет заглянуть в галерею на Шаболовке, где стартует любопытная экспозиция "Музыка будущего". Выставка посвящена экспериментальной музыке всех жанров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвыставкикультуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика