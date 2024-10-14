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14 октября, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

В столице стартовала "Московская музейная неделя"

В Москве после реконструкции открыли пять детских поликлиник

Собянин: пять детских поликлиник открылись в Москве после реконструкции

Москвичи отправили на переработку или утилизацию больше 2 тыс тонн ненужных вещей

В районе Хорошёво-Мнёвники построят центр подготовки футбольных команд

Более 13 км выделенных полос появились в шести районах Москвы

Почти 30 тысяч спортсменов приняли участие в Московском марафоне

Экомаршрут обустроили в парке "Яуза" на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы

Более 1,5 тыс москвичей начали переезжать в новые квартиры на юго-востоке столицы

Крупнейший в мире проект реорганизации бывшей промзоны реализуют на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест и построено современное жилье со всей необходимой социальной инфраструктурой.

"За девять месяцев 2024 года на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации во всех административных округах столицы, реализовано 219 нежилых помещений. Это позволило создать около трех тысяч рабочих мест. Лидером стал юго-восток Москвы – 50 помещений, на втором месте расположился северо-восток города – 35, далее идет восток – 29", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Троицке достраивают дорогу к образовательному комплексу – от улицы Полковника Милиции Курочкина до Октябрьского проспекта. Также построят три подземных перехода, которые свяжут образовательные учреждения с жилыми кварталами и остановками.

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