Новости градостроительного комплекса Москвы

Крупнейший в мире проект реорганизации бывшей промзоны реализуют на юго-востоке Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, будут созданы десятки тысяч новых рабочих мест и построено современное жилье со всей необходимой социальной инфраструктурой.

"За девять месяцев 2024 года на первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации во всех административных округах столицы, реализовано 219 нежилых помещений. Это позволило создать около трех тысяч рабочих мест. Лидером стал юго-восток Москвы – 50 помещений, на втором месте расположился северо-восток города – 35, далее идет восток – 29", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Троицке достраивают дорогу к образовательному комплексу – от улицы Полковника Милиции Курочкина до Октябрьского проспекта. Также построят три подземных перехода, которые свяжут образовательные учреждения с жилыми кварталами и остановками.