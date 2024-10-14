В районе Хорошёво-Мнёвники построят центр подготовки футбольных команд. В нем создадут всю необходимую инфраструктуру. Там будут построены тренировочные поля, трибуна и база размещения команд. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Землю под застройку предоставят городские власти. Площадь комплекса превысит 32 тысячи квадратных метров. Строительство должно занять пять лет. Сейчас в этом районе формируется спортивный кластер. Он будет включать несколько крупных спорткомплексов.

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