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14 октября, 09:45

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Экомаршрут обустроили в парке "Яуза" на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы

Экомаршрут обустроили в парке "Яуза" на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы

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В Москве появился еще один экомаршрут. Его обустроили в парке "Яуза" на участке вдоль Сельскохозяйственной улицы. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Маршрут сделали на свайном основании, на разной высоте от земли – в зависимости от рельефа местности. Настил обшили специальной террасной доской, устойчивой к повреждениям, и оборудовали перилами с архитектурной подсветкой. Новый участок объединили со отремонтированным, теперь его протяженность составляет более двух километров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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