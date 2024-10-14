Более 1,5 тыс москвичей начали переезжать в новые квартиры на юго-востоке столицы

Более 1,5 тысяч москвичей начали переезжать в новые квартиры на юго-востоке столицы. Жилье горожане получили по программе реновации.

Переселяются жители девяти старых домов. Для них подготовили квартиры с улучшенной отделкой в трех новостройках в районах Южнопортовый и Люблино. Подробнее − в эфире телеканала Москва 24.



