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14 октября, 09:15

Город

Более 1,5 тыс москвичей начали переезжать в новые квартиры на юго-востоке столицы

Более 1,5 тыс москвичей начали переезжать в новые квартиры на юго-востоке столицы

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Более 1,5 тысяч москвичей начали переезжать в новые квартиры на юго-востоке столицы. Жилье горожане получили по программе реновации.

Переселяются жители девяти старых домов. Для них подготовили квартиры с улучшенной отделкой в трех новостройках в районах Южнопортовый и Люблино. Подробнее − в эфире телеканала Москва 24.

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