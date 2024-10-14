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14 октября, 07:30

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В Москве завершился фестиваль "Золотая осень"

В Москве завершился фестиваль "Золотая осень"

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Фестиваль "Золотая осень" завершился в Москве. Он проходил в столице с 4 по 13 октября. Мастера народных промыслов со всех уголков страны поделились авторскими техниками резьбы по дереву, росписи, вышивке. В кулинарной студии прошли мастер-классы по приготовлению различной выпечки по традиционным рецептам.

Одной из площадок фестиваля стал кинопарк "Москино", где можно было поучаствовать в костюмированной фотосессии в исторических декорациях, например, в уездном городе или партизанской деревне. А также перевоплотиться в героя любимого фильма в фургоне гримера.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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