Темпы программы реновации увеличатся в два раза

В Москве в два раза ускорят реализацию программы реновации. В ближайшие два года обещают в два раза ускорить строительство новых домов. Это произойдет за счет того, что будут сносить больше опустевших пятиэтажных домов и на их месте возводить новые здания.

Вместе с жилыми домами появится и необходимая инфраструктура, парки и зоны отдыха. Подробнее о том, сколько реновационного жилья планируют построить в ближайшие годы, – в эфире телеканала Москва 24.