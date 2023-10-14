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14 октября, 22:15

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Темпы программы реновации увеличатся в два раза

Темпы программы реновации увеличатся в два раза

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В Москве в два раза ускорят реализацию программы реновации. В ближайшие два года обещают в два раза ускорить строительство новых домов. Это произойдет за счет того, что будут сносить больше опустевших пятиэтажных домов и на их месте возводить новые здания.

Вместе с жилыми домами появится и необходимая инфраструктура, парки и зоны отдыха. Подробнее о том, сколько реновационного жилья планируют построить в ближайшие годы, – в эфире телеканала Москва 24.

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